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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermiyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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