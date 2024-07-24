Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Kağıt Fabrikası Yangını
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.