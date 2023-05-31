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Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünün karma sergisi açıldı

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünün karma sergisi açıldı

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Kayseri'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü'nce karma sergi açıldı.

Kayseri'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü'nce karma sergi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan sergide yıl boyu enstitüde yapılan ürünler yer aldı.

Sergide, seramik, çini, cam atölyesi, nakış, el sanatları teknolojisi bölümlerinde yapılan 60'dan fazla eser bulunuyor.

Sergi, 1 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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