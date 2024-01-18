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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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