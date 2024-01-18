Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.