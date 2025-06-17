Kayseri'nin Soğanlı ve Erdemli Vadileri Turizm İçin Davet Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşları Soğanlı ve Erdemli vadilerine davet etti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Soğanlı ve Erdemli vadilerinde gerçekleştirilen altyapı, restorasyon ve tanıtım yatırımlarının Kayseri'yi turizmde lider şehirler arasına taşıyacağını belirtti.

Yeşilhisar ilçesi sınırlarında yer alan Soğanlı Vadisi'nin Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu anlatan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmaların kültürel hafızaya katkı sunduğunu kaydetti.

Soğanlı ile Erdemli Vadisi'nin de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya Alanı'na dahil edilmesini tarihi bir kazanım olarak değerlendiren Büyükkılıç, "Kayseri kültürün, tarihin ve turizmin merkezidir. Medeniyetlerin buluşma noktasıdır. Türkiye Kültür Yolu Festivali, kentimizin ruhunu Türkiye ile paylaşacağımız büyük bir vitrin olacak. Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi, bacasız sanayimizin merkezi olan turizm cennetimiz Kayseri'ye bekliyoruz. Gelin Soğanlı'yı görün ve Erdemli'yi keşfedin. Bu topraklarda tarih, doğa ve nefes var." ifadelerini kullandı.