Kayseri'nin Soğanlı ve Erdemli Vadileri Turizm İçin Davet Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Soğanlı ve Erdemli vadilerini tanıtmak ve turizmi artırmak amacıyla vatandaşları davet etti. Yürütülen altyapı ve restorasyon çalışmalarının, Kayseri'yi turizmde öncü şehirler arasına taşıyacağını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşları Soğanlı ve Erdemli vadilerine davet etti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Soğanlı ve Erdemli vadilerinde gerçekleştirilen altyapı, restorasyon ve tanıtım yatırımlarının Kayseri'yi turizmde lider şehirler arasına taşıyacağını belirtti.

Yeşilhisar ilçesi sınırlarında yer alan Soğanlı Vadisi'nin Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu anlatan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmaların kültürel hafızaya katkı sunduğunu kaydetti.

Soğanlı ile Erdemli Vadisi'nin de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kapadokya Alanı'na dahil edilmesini tarihi bir kazanım olarak değerlendiren Büyükkılıç, "Kayseri kültürün, tarihin ve turizmin merkezidir. Medeniyetlerin buluşma noktasıdır. Türkiye Kültür Yolu Festivali, kentimizin ruhunu Türkiye ile paylaşacağımız büyük bir vitrin olacak. Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi, bacasız sanayimizin merkezi olan turizm cennetimiz Kayseri'ye bekliyoruz. Gelin Soğanlı'yı görün ve Erdemli'yi keşfedin. Bu topraklarda tarih, doğa ve nefes var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.