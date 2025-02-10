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Kayseri'nin Renkli Evleri Karla Beyaza Büründü

Kayseri'nin Renkli Evleri Karla Beyaza Büründü
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Kar yağışının ardından Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki renkli evler güzel görüntüler ortaya çıkardı. Dronla çekilen görüntüler, farklı renklerin karla birleşmesini gözler önüne serdi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yüzlerce ev, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte bir süredir etkili olan kar yağışının ardından birçok ilçede bulunan yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.

Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, kahverengi, turuncu, pembe ve mor gibi renklerin kar beyazıyla iç içe geçmesi, AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alanın dış cephe boyaması yaklaşık 2 yıl önce yapılmıştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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