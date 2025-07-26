Kayseri'nin Koramaz Vadisi'nde Yatırımlar ve Gelecek Vizyonu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve doğal yaşam müzesi olarak anılan Koramaz Vadisi'ne yapılan kapsamlı yatırımlarla şehri geleceğe taşıdıklarını belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Koramaz Vadisi'nin şehrin geleceğine ışık tutan en önemli değerlerinden biri olduğunu, yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki vadinin yemyeşil ormanları, temiz su kaynakları ve kadim yerleşim alanlarıyla ziyaretçilerine doğa ve tarihin iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer sunduğunu dile getirdi.

Vadiyi geleceğe miras bırakmak için büyük bir titizlikle koruyup geliştirdiklerini anlatan Büyükkılıç, vadinin girişinde bulunan tescilli Çevreş Değirmeni'nin restorasyonunun devam ettiğini, vadinin UNESCO'nun kalıcı listesine girmesi için kurumlarla yoğun mesai harcandığını ifade etti.

Koramaz Vadisi Müzesi'nin de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Müze dolup taşıyor ve ziyaretçilerimizden tam not alıyor. İlimizde 6-14 Eylül tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali düzenlenecek. Kayseri tarih, kültür, sanat ve doğa zenginlikleriyle ülkemizin en özel destinasyonlarından biridir. Doğudan batıya uzanan, içinde onlarca ağaç, yüzlerce bitki türü, kuş sesleri ve derelerden gelen su sesiyle adeta yaşayan bir doğal müze olan Koramaz Vadisi'ni keşfetmeye tüm dünyadan insanları davet ediyorum. Tarih ile doğanın iç içe geçtiği, sosyal tesislerden yürüyüş yollarına kadar her detayın düşünüldüğü bu saklı cennette sizleri ağırlamaktan onur duyarız."