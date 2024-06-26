Kayseri'nin İlk Bayan Tır Şoförü 4 Ülkeye Direksiyon Salladı

Kayseri'nin ilk bayan tır şoförü

Kayseri'nin şoför Nebahat'i 40 ton ağırlığındaki tır ile 4 ülkeye direksiyon salladı

Tır Şoförü Elif Eşgünoğlu:

"Yapamazsın' diyenlere 'şuan buradayım ve yapıyorum' en güzel cevabımdır"

KAYSERİ - Kayseri'de babasından esinlenen Elif Eşgünoğlu; tır şoförü olarak yurt dışına sevkiyat gerçekleştiriyor. Yüklü halde yaklaşık 40 ton ağırlığında 17 metre uzunluğundaki tır ile 4 ülke gören Eşgünoğlu; "Yolun uzunluğu ya da kısalığı çok etkilemiyor aksine keyif veriyor. Kontağı çalıştırdıktan sonra istersek fizana gidelim, yeter ki tekerimize taş değmesin" dedi.

Kayseri'de faaliyet yürüten ABC Nakliyat'ta tır şoförlüğü yapan Elif Eşgünoğlu; mesleğe tutkusunun babasından başladığını söyledi. Babasının da tır şoförü olduğunu ve kendisine öncülük ettiğini aktaran Eşgünoğlu; "Çocukluktan beri bu mesleğin içindeyim, babam tır şoförüydü. Baba esleği olduğu için öncülük etmiş oldu. Aşinaydım, uzun yolda yüksek araç hoşuma gidiyordu. Sonrasında çevrem ve arkadaşlarım çok destek oldu. Bir anda kursa gidip ehliyeti aldıktan sonra mesleğin içerisine girmiş oldum" dedi.

"Kontağı çalıştırdıktan sonra yeter ki tekerimize taş değmesin"

Meslek hayatında 4 ülke gördüğünü ve en uzun yolculuğunun 17 gün sürdüğünü aktaran Elif Eşgünoğlu; "Şuana kadar 4 ülke gördüm. Genelde Asya bölgesine çalıştığım için bu yolculuklarda kadın şoför olanağı daha düşük, daha yalnız başımızayız. Bir kısım 'helal olsun kocaman tırı götürüyorsun, getiriyorsun, maşallah' diyen de var, 'kadın evinde oturmalı' diyen kesim de var. Benim bu konuda en çok diri tutan şey; 'yapamazsın' diyenlere diyorum ki 'şuan buradayım ve yapıyorum' cevabımdır. En uzun yolculuğumda İran-Tahran'a gittim, yaklaşık 5 bin 600 kilometreyi buldu, 17 gün de yolculuk sürdü. Onun haricinde Azerbaycan - Rusya sınırına kadar sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Yolun uzunluğu ya da kısalığı çok etkilemiyor aksine keyif veriyor. Yani kontağı çalıştırdıktan sonra istersek fizana gidelim, yeter ki tekerimize taş değmesin" ifadelerini kullandı.

"Lastiği söküp takarken elbette zorluk yaşarız ama temiz bir şekilde yaparız"

Meslekte karşılaştığı zorluklara değinen Eşgünoğlu; yolculuk sırasında yaşadıklarının da kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Her yolculuğunda unutamayacağı anlar yaşadığını kaydeden Eşgünoğlu; "En can alıcısı; Azerbaycan seferimi tamamlarken gümrük kapısında olan bir komutan tarafından tanınmam oldu. Kahramanmaraş Depremi'nde beni Hatay'da gördüğünü ve unutmadığını söyledi. Gönüllü çalıştıktan sonra kilometrelerce uzaklıktaki insanla karşılaşmak beni çok duygulandırdı. Onun haricinde Asya bölgesi olduğu için kadın şoför görmediklerinden genelde el sallarlar. Selamlaşarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoşuma gidiyor açıkçası. Zorlukları elbette ki var. Bir kadın olarak erkek kadar güçlü değiliz. Örneğin bir lastiği söküp takarken elbette zorluk yaşarız. Belki daha uzun sürede yaparız ama temiz bir şekilde yaparız. Onun dışında insanlar sevecen karşılıyorlar" diye konuştu.

Hedefinin bir filoya sahip olarak kendisi gibi hevesli kadınlara öncülük yapmak olduğunu da sözlerine ekleyen Elif Eşgünoğlu; "Meslek olarak bu mesleği seçtim ve bunda da ilerlemek istiyorum. Hayalim bir filoya sahip olmak ve benim gibi hevesli olan kadın şoförlerimize öncü olabilmek. Olursa ne mutlu bana. Hedeflerim doğrultusunda ilerlemeye çalışacağım" dedi.

Tır şoförü Yasin Bayram ise; erkeklerin ağırlıklı olduğu sektörde kadın meslektaşlarının bulunduğundan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.