Kayseri'nin en büyük uyuşturucu üretim yeri olduğu değerlendirilen ev görüntülendi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından kentin en büyük uyuşturucu imalathanesi olduğu değerlendirilen evden özel olarak hazırlanmış havalandırma, aydınlatma nemlendirme kurutma sistemi, güç makinesi, güneş ışınlarından uyuşturucu maddeleri korumak için siyah çadır, özel gübreli toprak ve saksılara özenle ekilmiş uyuşturucu madde gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 1801. cadde üzerinde bulunan apartmanın 10'uncu katındaki daireye operasyon düzenledi. Kentin en büyük uyuşturucu üretim yeri olduğu değerlendirilen imalathaneye gelen ekipler, şüpheli Muhammet A.'nın kapıyı açması yönünde ihtarda bulundu. Şahsın kapıyı açmayıp materyalleri yok edeceğini değerlendiren polis ekipleri, eve girdi. Bu sırada polise yakalanacağını anlayan şüpheli şahıs, 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Muhammet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

EVDEN ÇIKANLAR GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Evde arama yapan narkotik dedektifleri, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, imal edilen uyuşturucu malzemeleri preslemek için pres makinesi, uyuşturucu madde imalatı için özel olarak hazırlanmış havalandırma, aydınlatma nemlendirme kurutma sistemi ve güç makinesi, güneş ışınlarından uyuşturucu maddeleri korumak için siyah çadır, üretilen uyuşturucu maddeleri öğütmek için kullanılan öğütme makinesi, çok sayıda üretilmiş kullanıma hazır esrar maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan özel gübreli toprak, uyuşturucu üretimi için ilk filizlenme ve çimlendirme sistemi, saksılara özenle ekilmiş uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali Göç-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel