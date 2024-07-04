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Kayseri'nin Develi ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı

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Develi'nin Epçe ve Gömedi mahallelerinde, ekili tarım arazilerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Develi'nin Epçe ve Gömedi mahallelerinde, ekili tarım arazilerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan köylüler traktörleriyle de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Develi Tarım Çevre Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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