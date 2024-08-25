Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sel felaketi

(ANKARA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldi. Bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp bir kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı vatandaşların mahsur kaldığı ve kayıp bir vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Vali Çiçek'in açıklaması şöye:

"Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir."