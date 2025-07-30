Kayseri'nin 69 Yıllık Yorgan Ustası: Nevzat Türkyılmaz

Kayseri'de yaşayan 81 yaşındaki yorgan ustası Nevzat Türkyılmaz, ağabeyinden öğrendiği mesleğini 69 yıldır sürdürüyor.

Türkyılmaz, henüz 12 yaşında ağabeyinin yanında yorgancılığa başladı.

Ağabeyinden mesleğin inceliklerini öğrenen ve zamanla ustalaşan Türkyılmaz, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki mütevazı dükkanında mesleğini icra ediyor.

Oturduğu yerde dönerek yorganları diken 3 çocuk babası Türkyılmaz, 69 yıl önce başladığı mesleğini titizlikle ve severek yapıyor.

İğnesi, ipliği ve iğneden parmağını koruyan yorgancı yüzüğü ile kentte mesleğin son temsilcileri arasında yer alan Türkyılmaz, geleneksel yorgancılığı yaşatmak için emek veriyor.

Dükkanını her gün açmaya çalışan Türkyılmaz, AA muhabirine, çocuk yaşta yanında çalıştığı ağabeyinin trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından mesleği kendisinin sürdürdüğünü söyledi.

Türkyılmaz, kısa bir süre İstanbul'da çalıştığını, sonra tekrar Kayseri'ye döndüğünü dile getirerek, eskiden kentte çok sayıda yorgancı bulunduğunu, hazır ürünlerin çıkmasıyla meslektaşlarının sayısının giderek azaldığını kaydetti.

42 yıldır aynı dükkanda çalışıyor

İğne ve iplikle ömrünü geçirdiğini anlatan Türkyılmaz, 42 yıldır aynı dükkanda çalıştığını, daha önce kent merkezindeki çarşıda büyük bir dükkanda yorgancılık yaptığını belirtti.

Türkyılmaz, geleneksel yorgancılığın artık son demlerinde olduğuna dikkati çekerek, "Yorgancılık kalfası yetişmiyor. Bunlar gündelik yorgan. Eskiden bir de ipek yorgan vardı. Biz ipek yorgan dikerdik. Kayseri'de ipek yorgan dikiminde ünlüydük. Bir süre burada da ipek yorgan diktim. Yaşım müsaade etmeyince ipek yorgan dikmeyi bıraktım. Şimdi Kayseri'de ipek yorgan diken nerdeyse yok." diye konuştu.

Az işittiği için işitme cihazı kullandığını anlatan Türkyılmaz, "Ben evde oturamam, esnaflıktan gelmeyim. Esnaflıktan geldiğim için gelir burada otururum, işlerimi yaparım, eş dost ile sohbet ederim." dedi.

Türkyılmaz, sağlığı el verdiği sürece mesleğine devam edeceğini de sözlerine ekledi.