Kayseri-Niğde Yolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı

KAYSERİ- Niğde yolunda hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolunun 60'ıncı kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarındaki Dörtyol mevkisinde meydana geldi. V.K. idaresindeki 35 AHH 698 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü V.K. ile birlikte yanında bulunan M.T.K., R.A.K., A.K., A.D.Y., İ.M.Y. ve M.Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.