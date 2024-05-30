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Kayseri-Niğde yolunda otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Kayseri-Niğde yolunda meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobil alev aldı ve sürücü yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAYSERİ- Niğde yolunda şarampole devrilen otomobilin alev aldığı kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Buget Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 38 BA 158 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Alev alan otomobilde sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Ş. sağlık ekipleri tarafından Yeşilhisar ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İtfaiye Kayseri Niğde Trafik Kazaları Güncel Haberler

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