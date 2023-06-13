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Kayseri-Niğde yolu sağanak nedeniyle trafiğe kapandı

Kayseri-Niğde yolu sağanak nedeniyle trafiğe kapandı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Kayseri-Niğde yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. İlçe genelinde akşam vakti başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Kayseri- Niğde yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

İlçe genelinde akşam vakti başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağışın sürüklediği taş ve çamur nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kayseri-Niğde kara yolu, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Yeşilhisar Hisarcık Kayseri Niğde Güncel Haberler

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