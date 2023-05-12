Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de seçimde kullanılacak malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına verildi

Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de il ve ilçe merkezleri dışındaki belde ve köylerde görevli sandık kurulu başkanları, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak malzemelerin bulunduğu torbaları teslim aldı.

Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de il ve ilçe merkezleri dışındaki belde ve köylerde görevli sandık kurulu başkanları, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak malzemelerin bulunduğu torbaları teslim aldı.

Kayseri'de yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından il ve ilçe merkezi dışındaki kırsal mahallelerde görevli sandık kurulu başkanları, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki İl Seçim Kuruluna geldi.

Sandık başkanları, oy pusulaları ve mühürlerin bulunduğu malzemeleri imza karşılığında teslim aldı.

Kentte 3170 sandıkta 1 milyon 23 bin 993 seçmen oy kullanacak.

Niğde

Niğde'de İl Seçim Kurulunca il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde seçimle ilgili eğitim verildi.

Ardından sandık başkanlarına seçimde kullanılacak malzemelerin bulduğu torba dağıtıldı.

Niğde'de 259 bin 11 seçmen, 821 sandıkta oyunu kullanacak.

Nevşehir

Nevşehir İl Seçim Kurulunca, il ve ilçe merkezlerinin dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbalarının teslimi yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulunca uygulanacak seçim takvimine göre, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde sandık görevlisi olanlara yönelik eğitim verildi.

Eğitim programının ardından Nevşehir Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna gelerek yoğunluk oluşturan sandık başkanları malzeme torbalarını teslim aldı.

Sandık başkanlarına, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi bulunan torbalar verildi.

İl genelinde 756 sandıkta 225 bin 30 seçmen oy kullanacak.