Kayseri Mutfak Akademisi şef ve aşçı eğitimlerine başlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mutfak Akademisi'nin şef ve aşçı eğitimlerine başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'nde hizmet veren Kayseri Mutfak Akademisi tarafından düzenlenen şef eşliğinde uygulamalı lahmacun workshop etkinliğine katıldı.

Büyükkılıç'a etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp ile Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel bir eğitim kurumu olan Kayseri Mutfak Akademisi'nin 2026 Şubat ayında kapılarını açacağını belirtti.

Akademinin yiyecek içecek sektörüne eğitimli ve profesyonel işgücü kazandırma misyonu ile faaliyete gireceğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Milli eğitimimizden almış olduğumuz yetkiyle birlikte şef yetiştirme, aşçı yetiştirme bağlamında sertifikalandırma amacıyla çalışmalarımızı da başlatmış bulunuyoruz. Tabi gastronomi konusu dünyada ve ülkemizde herkesin ilgiyle izlediği ve bu alanda yetkili olmak istediği bir boyut kazanmaya başladı. Kayseri, 6 bin yıllık geçmişiyle, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliğiyle mutfak çeşitliliği de çok fazla olan bir şehir. Kayseri'mizin 200 civarında ürününün söz konusu olduğunu biliyoruz. Mutfak Sanatları Merkezi'mizi açarken atölyelerimizin olduğunu, kurslar vereceğimizi ifade etmiştik. 4 aylık bir eğitim sürecini gündemimize alıyoruz. Yetkimiz dahilinde 256 saatlik bir eğitim ile buradan yetişecek aşçılarımızın donanımlı hale gelmesini sağlamış oluyoruz."