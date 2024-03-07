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Kayseri Milli Eğitim Müdürü: Öğrencilerimizin Araştırma Projeleri Başarıyla Taçlandı

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Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması ile ilgili değerlendirmede bulundu. Karaköse, yarışmada Kayseri'nin 12 kategoride 10 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ettiğini belirtti. Öğrencilerin hazırladığı projelerin başarıyla taçlandığını vurgulayan Karaköse, bu durumun öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Karaköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'da gerçekleştirilen yarışmanın öğrenciler için önemli olduğunu söyledi.

Kayseri'nin, 103 projenin yer aldığı yarışmaya 47 projeyle katıldığını anlatan Karaköse, ildeki okulların 12 kategoride 10 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ettiğini belirtti.

Bunun çok iyi bir başarı olduğunu vurgulayan Karaköse, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar en büyük başarılardan bir tanesi. Bunların hepsini öğrencilerimiz kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, sosyoloji, değerler eğitimi, teknoloji, tasarım gibi farklı kategorilerde kendi hazırladıkları projelerle elde etti. Öğrencilerin hazırladığı projeler başarıyla taçlandı. Bundan sonraki süreçte öğrenciler finallere gitmeye hak kazandı. Bu durum onların eğitim hayatına da katkı sağlayacak. Hepsinden önemlisi şu, çocuklarımızın hayata hazırlarken her alanda dünyadaki kendi yaşıtlarıyla mücadele edecek, rekabet edebilecek şekilde donanıma sahip olsun istiyoruz. Hayata hazır bir şekilde yetişsin istiyoruz. Bu motivasyon, bu ruh bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Öğrencilerin gecelerini gündüzlerine katarak çalıştığı yarışmanın bilimsel bir değeri olduğuna da değinen Karaköse, daha büyük hedeflere öğretmen ve öğrencilerle beraber yürüyeceklerini dile getirdi.

Karaköse, yarışmada emeği geçen öğretmenleri de tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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