Kayseri merkezli "silahlı organize suç örgütü" operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde "silahlı organize suç örgütüne" yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden adliyeye sevk edilen 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi koordinesinde, Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da 21 Mart'ta çıkar amaçlı suç örgütü kurma, hırsızlık, fuhuş, yaralama, kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurma, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, gasp, zorla senet imzalatma ve alıkoyma suçlarından 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.