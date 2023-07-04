Kayseri merkezli operasyonda 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 tıra da el konuldu.

Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibin ardından Kayseri, Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 tıra el konuldu.

Öte yandan Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki akaryakıt üretim tesisinde ve diğer adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.