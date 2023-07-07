Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)
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3'Ü TUTUKLANDIKayseri merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3'Ü TUTUKLANDI
Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişiye ise ev hapsi verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel