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Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)

Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)

Güncel Haberler

3'Ü TUTUKLANDIKayseri merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3'Ü TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişiye ise ev hapsi verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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