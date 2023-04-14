Kayseri Kocasinan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB tüzel kişilik kazandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kayseri Kocasinan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) tüzel kişilik kazandığını bildirdi.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kayseri Kocasinan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB'nin tüzel kişilik kazandığını belirten Kirişci, "Ülkemize, Kayseri'mize hayırlı olsun. Böylelikle tüzel kişilik kazanan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölges???????i sayımız 37'ye ulaştı. Ülkemizin jeotermal enerji gücünü üretime dönüştürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımında, Kayseri Kocasinan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB'ye ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, projede toplam yatırım tutarı 1,5 milyar lira, proje alanı ise 1 milyon 227 bin metrekare olarak belirlendi.

Bölgede yüzde 75'i kadın olmak üzere 1500 kişilik istihdam yaratılacak. Yıllık üretim miktarı 35 bin ton olacak.