Kayseri Kocasinan ilçesinde 14 mahallede planlı su kesintisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 28 Aralık 2023 Perşembe günü Kocasinan ilçesine bağlı 14 mahallede planlı su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan ilçesinde 14 mahalleye içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle belirli süre su iletimi sağlanamayacağı belirtildi.

Kesintinin 28 Aralık'ta 00.00- 08.00 saatleri arasında uygulanacağı, abonelerin gerekli tedbirleri almaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu bilgelere yer verildi:

"Abonelerimize sağlıklı, kaliteli ve yeterli miktarda içme suyu iletimi sağlamak adına Kocasinan ilçesinde Yenidoğan, Ziya Gökalp, Yunus Emre, Barbaros, Yenişehir, Sümer, Yeni, Mevlana, Seyrani, Turgut Reis, Zümrüt, Saraybosna, Yakut ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 28.12.2023 tarihinde 00.00 ile 08.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak."