Kayseri Kocasinan Belediyesi, Bakım ve Onarım Merkezinden 30 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezinde bulunan 14 atölyede belediyeye ait araç ve ekipmanların bakım, onarım, yenileme, geri dönüştürme çalışmaları sayesinde yıllık 30 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı.

Yaklaşık 410 bin nüfusa sahip Kocasinan ilçesinde belediyeye ait Oruçreis Mahallesi'ndeki 9 bin 500 metrekaresi kapalı 38 bin metrekare alanda kurulu Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi Müdürlüğünde belediyeye ait tüm araçların bakımı, boya işlemleri yapılıyor, eski çöp konteynerleri, kameriyeler, taziye çadırı gibi malzemeler yenileniyor, belediyenin ihtiyacı olan ofis ve park mobilyaları da burada üretiliyor, işlevini kaybeden araçlara yeni işlev kazandırılıyor.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi Müdürü Ali Haydar Tokluoğlu, AA muhabirine, müdürlük bünyesinde radyatörhane, elektrikhane, frenhane, kaportahane, döşemehane, makashane, tornahane, motorhane, marangozhane, boyahane, kaynakhane, lastikhane, yıkama yağlama, küçük el aletleri, bakım, onarım atölyelerinin yanı sıra 2 de yakıt ikmal ünitesinin yer aldığını söyledi.

Atölyelerin küçük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını anlatan Tokluoğlu, "Türkiye ekonomisine çok büyük katkılarımız var. Yıllık bazda ortalama 30 milyon liranın üzerinde katkı sağlamaktayız." dedi.

Atölyelerde 40'tan fazla personel çalıştığını belirten Tokluoğlu, "İş ve işçi sağlığına çok önem veren bir belediyeyiz. Atölyelerin içinde egzoz emisyon sistemlerimiz kurulu. Araçların egzozlarından çıkan gazı dışarıya tahliye ediyoruz. Ayrıca kaynak gazı emiş sistemlerimiz mevcut. Boyahanemiz dünya standartlarında, fırınlı boya dediğimiz su soğutmalı filitrasyon sistemiyle çalışan teknolojiye sahip." diye konuştu.

Atölyelerde yapılan işlemler sayesinde sanayi sitelerine gitmeye gerek duymadan araçların tüm arızalarına müdahale ettiklerini anlatan Tokluoğlu, özellikle geri dönüştürülebilen bütün malzemelerin başka işlerde kullanılmasını sağladıklarını ifade etti.

Hiçbir malzemenin ya da aracın çöpe gitmediğine dikkati çeken Tokluoğlu, şunları kaydetti:

"Kasaları çürüyen çöp arabalarımızın sistemlerini çıkarıp ayırıyoruz. Bunlara arazöz kasaları takarak çalışabilir hale getiriyoruz. Arızalanan araçlarımızı onardığımız gibi çalışma sistemini de değiştiriyoruz. Mesela sürekli dur-kalkta sıkıntı çıkaran çöp arabalarına damper koyarak onların daha stabil, daha az arıza göstererek çalışmasını sağlamış oluyoruz. Asfalt malzemeyi seren finişerimizin regülatöründe bir problem vardı, servis 500 bin lira fiyat verdi. Biz kendi imkanlarımızla burada söktük, parçaladık. Ankara'ya görevlendirmeyle gönderildi ve 10 bin lira gibi cüzi bir rakama onarılmış oldu. Tekrar kullanılabilecek, yenilenebilen ne varsa faaliyete geçirip kullanabiliyoruz. En düşük atıkla çalışıyoruz."

Bakım ve onarımın yanı sıra bazı ekipman ve malzemelerinin imalatını da yaptıklarını belirten Tokluoğu, şöyle konuştu:

"Marangozhane birimimiz belediyemize ait binaların her türlü mobilya ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca zamanımız oldukça kameriye, oturma bankları imal ediyoruz. Döşemehanemizde araçlarımızın döşemelerini, bakımlarını yapıyoruz. Ayrıca belediyemiz bünyesindeki sandalyeler, oturma grupları, ofis bürolarında yapılması gereken döşeme tamiratlarını yapabiliyoruz. Çöp konteynerlerini burada onarıyoruz, boyuyoruz, yenileyip gönderiyoruz. Taziye çadırlarının onarımını da kendimiz yapıyoruz. Parklarımızın bütün ahşap levhalarını imal edip, montajını yapıyoruz."