Kayseri Keykubadiye Sarayı kazısından çıkan eserler sergilenecek - Haberler

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Kayseri Keykubadiye Sarayı kazısından çıkan eserler sergilenecek

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri Keykubadiye Sarayı kazısından çıkan eserler sergilenecek

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı Keykubadiye Sarayı'nın kazısı sırasında çıkan buluntuların sergileneceği bildirildi.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı Keykubadiye Sarayı'nın kazısı sırasında çıkan buluntuların sergileneceği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saray kazıları Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş'ın kazı başkanlığında 2015 yılından bu yana sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Keykubadiye Sarayı Kazı Başkanlığı işbirliği ile kazılardan çıkan buluntular, yarın Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Alaeddin Keykubad dönemine ait saray kazısında bulunan eserlerin, Kayseri ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Alaeddin Keykubad Selçuklu Kayseri Saray Güncel Haberler

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