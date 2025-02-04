Kayseri Kent Konseyi Yerel Kalkınma ve Tarım Toplantısı Düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi, yerel kalkınma ile tarım ve hayvancılık alanlarındaki gelişmeleri görüşmek amacıyla toplantı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 farklı alanda yaklaşık 300 temsilciyle çalışan Kayseri Kent Konseyi Yerel Kalkınma Çalışma Grubu ve Tarım, Hayvancılık Çalışma Grubu'nun gerçekleştirdiği toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da katıldı.

Burada konuşan Özsoy, Kent Konseyi'nin şehri daha ileriye taşıma yolunda gösterdiği gayretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kent Konseyi'nin çalışmalarının önemine dikkati çeken Özsoy, "Birbirinden değerli katılımcılarla yerel kalkınma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kent Konseyi'nin yeniden hayata geçirilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere Kent Konsey Başkanı Serdar Altuntuğ'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.