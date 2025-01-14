Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kayseri Kent Konseyi'nden Turizm Potansiyelini Artırma Çalışmaları

Kayseri Kent Konseyi'nden Turizm Potansiyelini Artırma Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde faaliyet gösteren Kayseri Kent Konseyi, şehrin turizm potansiyelini artırmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi'nin verimliliği ve turizm altyapısı üzerine yeni projeler geliştirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde çalışmalarına devam eden Kayseri Kent Konseyi, şehrin turizm potansiyelini arttırmak için yeni çalışmalar yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kent Konseyince gerçekleştirilen "Turizm Çalışma Grubu" toplantısında kentin turizm potansiyeli ele alındı.

Toplantının ana gündemi, şehrin turizm altyapısı ve Erciyes Kayak Merkezi'nin daha verimli hale getirilmesi oldu.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman katıldı.

Öte yandan, Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Kayseri Kent Konseyi'nin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu ve fikir alışverişi yapıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
img

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
img

Hadise aşk sarhoşu! İlk paylaşım geldi
img

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber

Son Dakika Haberleri

Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? Salı günü hangi diziler var? 14 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Ocak Menderes, Menemen, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İftarlık Gazoz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İftarlık Gazoz filmi ne zaman, nerede çekildi? Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Ocak Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ocak Beypazarı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YKS ne zaman 2025? TYT-AYT'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.