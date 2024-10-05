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KAYSERİ Kayseri'de vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı

KAYSERİ Kayseri'de vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı
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KAYSERİ'de 'Gastronomi Günleri' kapsamında vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı.

KAYSERİ'de ' Gastronomi Günleri' kapsamında vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki ' Gastronomi Günleri'ni 2'nci gününde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı. Sucuk dönerleri kesen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Gastronomi Günleri, gerçekten beklentimizin çok üzerinde bir katılımla önem arz ediyor. Geçen sene tek kazanda pişirilen 1 ton mantıyı dağıtmıştık. Bu yıl da 1 ton sucuk döneri dağıtıyoruz. Katkı sağlayan firmalarımıza ve odalarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize dışarıdan gelen şeflerimize de teşekkür ediyorum. Kayseri, gerçekten altın çağını yaşıyor. İnşallah seneye daha da geliştireceğiz. Kayseri her zaman pozitif anılmaya değen bir şehir, bunun da kıymetini bilelim. Kayseri denince akla sucuk ve pastırma gelir. Taklitlerinden sakının" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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