Kayseri Kariyer Merkezi Nisan Ayında 255 Kişiyi İşe Yerleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kayseri'nin istihdamına destek sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi, nisan ayında 255 kişinin istihdamına aracılık etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi işveren ile iş arayanı buluşturmaya devam ediyor.

Kısa mesaj ile 27 bin 617 yönlendirmenin olduğu nisan ayında, 576 başvuru yapıldı, 255 kişinin istihdamı gerçekleştirildi.