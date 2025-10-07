Kayseri Kariyer Merkezi Eylül'de 324 Kişiyi İşe Yerleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin istihdamına destek sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi, eylül ayında 324 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi işveren ile iş arayanı buluşturmaya devam ediyor.

Kısa mesajla 68 bin yönlendirmenin olduğu eylül ayında, 763 başvuru yapıldı ve 324 kişinin istihdamı gerçekleştirildi.

Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılında 9 aylık süreçte 2 bin 316 kişinin istihdamına aracılık ederek, aylık ortalama 250'nin üzerinde kişinin istihdamına imkan sağladı.