Kayseri Kariyer Merkezi Eylül'de 324 Kişiyi İşe Yerleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, eylül ayında 324 kişinin işe yerleşmesine yardımcı oldu. 763 başvurunun yapıldığı dönemde, işveren ile iş arayanları buluşturma faaliyetleri devam ediyor.

Kısa mesajla 68 bin yönlendirmenin olduğu eylül ayında, 763 başvuru yapıldı ve 324 kişinin istihdamı gerçekleştirildi.

Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılında 9 aylık süreçte 2 bin 316 kişinin istihdamına aracılık ederek, aylık ortalama 250'nin üzerinde kişinin istihdamına imkan sağladı.

