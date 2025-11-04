Haberler

Kayseri Kariyer Merkezi, Ekim Ayında 263 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Kayseri Kariyer Merkezi, ekim ayında 263 kişiye istihdam sağlarken, toplamda 10 ayda 2 bin 579 kişiye iş bulma konusunda yardımcı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, kentte ekim ayında 263 kişinin istihdamına aracı olarak mal ve hizmet üretimindeki sürece katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin istihdam potansiyeline yönelik hizmet veren merkez, iş arayan ile işveren arasında köprü görevini yürütüyor.

Bu kapsamda merkez, 2025 yılı ekim ayında toplam 263 kişinin istihdamına aracılık etti.

Öte yandan, söz konusu 1 aylık süreçte 64 bin 667 kısa mesaj (SMS) yönlendirmesi yoluyla yapılan faaliyetlerde 602 başvuru ve 316 ilan işleme alınırken, talep edilen işçi sayısı ise 726 olarak gerçekleşti.

Merkez, 10 aylık süreçte toplam 2 bin 579 kişinin istihdamına aracı olurken, söz konusu süreçte 6 bin 607 başvuru ve 418 bin 854 SMS yönlendirmesini işleme aldı. 10 aylık süreçte 2 bin 631 ilan olurken, talep edilen işçi sayısı ise 6 bin 835 oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.