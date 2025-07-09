Kayseri Kariyer Merkezi, 1437 Kişinin İstihdamına Aracılık Etti

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında toplam 1437 kişinin istihdamına aracılık etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, temmuz ayı itibariyle, firmalardan talep edilen toplam 3 bin 521 işçiye karşılık toplam 1437 kişinin istihdamına aracı oldu.

Kariyer Merkezi, 6 aylık süreçte talep edilen toplam istihdamın ortalama yarısının karşılanmasına aracılık etti.