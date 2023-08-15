Kayseri Kalesi'nde Bıçaklı Şahıs Polisi Alarma Geçirdi

Tarihi Kayseri Kalesi surlarına çıkan ve elinde bıçak olan bir şahıs, polisi alarma geçirdi. Şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek surlardan indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarihi Kayseri Kalesi surlarına çıkan ve elinde bıçak olan şahıs, polisi alarma geçirdi. Şahıs, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek surlardan indirildi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Kayseri Kalesi surlarında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise zemine branda açtı. Elinde bıçak olan şahıs zaman zaman korku dolu anlar yaşatırken, meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla şahsı görüntülemek için birbiriyle yarıştı. İsminin Y.A. olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ