Kayseri Kalesi, Halk Sağlığı Haftası İçin Mor Işıkla Donatıldı
Kayseri Kalesi, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, kanserle mücadelenin simgesi olan mor renkte ışıklandırıldı. Etkinlikler kapsamında tütünle mücadele, kanser tarama programları ve sağlıklı yaşam konularında toplum bilgilendirilecek.
Kayseri Kalesi, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla mor renkli ışıkla donatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3– 9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında şehrin tarihi sembollerinden Kayseri Kalesi, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" temasıyla kanserle mücadelenin simgesi kabul edilen mor renkle ışıklandırıldı.
Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle tütünle mücadele, kanser tarama programları ve erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, dijital bağımlılıkla mücadele, hareketli yaşam gibi farklı konularda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel