Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar yağışı nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı
Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel