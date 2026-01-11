Haberler

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar yağışı nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, şiddetli kar yağışı sonucu taşıt trafiğine kapatıldı. Tır ve çekici araçların geçişine izin verilmiyor.

Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, şiddetli kar yağışı nedeniyle tır ve çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol, çift yönlü olarak tüm araçların geçişine kapatıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Manchester United'a bir şok daha! 44 yıl sonra bir ilk
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası