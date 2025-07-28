Kayseri Jandarması Orman Yangınlarına Karşı Denetimlerde

Kayseri Jandarması Orman Yangınlarına Karşı Denetimlerde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlarda olası yangınları önlemek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Gece gündüz devam eden kontrollerde, ateş yakılmaması ve dikkatli olunması konusunda uyarılar yapılıyor.

Kayseri'de jandarma ekipleri, meydana gelebilecek olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahyalı, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Hacılar ve Develi ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde bulunan ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınları önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Jandarma, gece gündüz devam eden denetimleri, havadan ve karadan yapıyor.

Devriye ve kontrol faaliyetlerinde ise vatandaşlar, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması konularında uyarılıyor.

Ayrıca, bölgede çobanlık yapanlar da yangın riski taşıyan faaliyetlerden kaçınmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendiriliyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.