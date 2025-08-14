Kayseri İtfaiyesi, Silifke Yangınına Destek Gönderdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına su arazözü ve personel ile destek sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Mersin'in Silifke ilçesinde devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın talepleri ve Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına su arazözü ve personel gönderdi.

Çok sayıda kurumun katkıda bulunduğu yangın söndürme çalışmalarında, itfaiye ekipleri özveriyle çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgelere gerekli görüldüğü takdirde destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
