Kayseri İtfaiyesi Orman Yangınlarına Müdahale İçin Görevlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınlarına müdahale etmek üzere 13 personel görevlendirdi. Ekip, 4 araç ve yeterli ekipmanla yangına müdahale edecek.