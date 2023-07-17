Kayseri İtfaiyesi Orman Yangınlarına Müdahale İçin Görevlendirildi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınlarına müdahale etmek üzere 13 personel görevlendirdi. Ekip, 4 araç ve yeterli ekipmanla yangına müdahale edecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 13 personeli, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için görevlendirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla 13 itfaiye eri, orman yangınlarına müdahale edecek.
Hazırlıklarını tamamlayan ekip, mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.
Ekip, 4 araç ve yeterli ekipmanla yangına müdahalede bulunacak.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel