Kayseri İtfaiyesi Mayıs Ayında 870 Olaya Müdahale Etti

Kayseri İtfaiyesi Mayıs Ayında 870 Olaya Müdahale Etti
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mayıs ayında 870 olaya müdahale ederek yangın, trafik kazası, su baskını ve arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca 5 binin üzerinde vatandaşa eğitim verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında 870 olaya müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, doğal afet, yangın, kaza ve arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren olaylarda, fedakarlık ve özveri ile görevini icra ediyor.

Mayıs ayı verilerine göre 270 yangın, 62 trafik kazası ve 166 su baskınına müdahale eden ekipler, 372 de kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca 5 bin 72 vatandaşa eğitim verirken, 86 da denetim yaptı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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