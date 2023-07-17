Üye Girişi
Haberler

Kayseri İtfaiye Ekipleri Mersin'deki Orman Yangınlarına Destek Veriyor

Güncel Haberler

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye seferber oldu. 4 araç, 13 personel ve yeterli ekipman ile yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Mersin'de çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgede canla başla çalışıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınlarının ardından bölgede çalışmalara destek vermek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de seferber oldu. 4 araç, 13 personel ve yeterli sayıda ekipman ile bölgeye giden ekipler, yangının söndürülmesi için canla başla çalışıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tragger İtfaiye Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title