Kayseri İtfaiye Ekipleri Mersin'deki Orman Yangınlarına Destek Veriyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye seferber oldu. 4 araç, 13 personel ve yeterli ekipman ile yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Mersin'de çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgede canla başla çalışıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınlarının ardından bölgede çalışmalara destek vermek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de seferber oldu. 4 araç, 13 personel ve yeterli sayıda ekipman ile bölgeye giden ekipler, yangının söndürülmesi için canla başla çalışıyor. - KAYSERİ