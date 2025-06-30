Kayseri İtfaiye Ekibi Manisa'daki Orman Yangınına Destek İçin Gönderildi

Kayseri İtfaiye Ekibi Manisa'daki Orman Yangınına Destek İçin Gönderildi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 araç ve 12 personel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 araç ve 12 personelden oluşan itfaiye ekibi, Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahalede destek olmak amacıyla bölgeye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 12 personel ve 4 araç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla bölgeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla kısa sürede organize olan ekip, Manisa'da meydana gelen orman yangınına müdahale kapsamında yangınla mücadele çalışmalarında görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Manisa'da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderdiğimiz itfaiye ekibimiz bölgeye ulaştı, çalışmalara başladı. İtfaiye erlerimizin emekleri ve cesaretleriyle gurur duyuyoruz. Rabbim yangın söndürme çalışmalarında kendilerine kolaylıklar versin ve orada çalışan tüm ekipleri tehlikelerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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