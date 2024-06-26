Üye Girişi
Haberler

Kayseri İncesu'da Yamaç Paraşütü Denemeleri Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yamaç paraşütü denemeleri başladı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yamaç paraşütü için uzman pilotlar tarafından incelemeler yapılacak ve denemeler gerçekleştirilecek.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yamaç paraşütü denemeleri başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgeye uzman pilotlarla gelen Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, Sivri Dağı'nda rüzgar incelemesi yaparak uzman pilotlar deneme atlayışı gerçekleştirdi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçenin farklı medeniyetlerin yaşadığı kadim bir bölge olduğunu, bölgenin farklılığını ortaya çıkarmak, yerli ve yabancı turistlere anlatmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Tarihi anlamda zengin bir yapıya sahip olduklarını vurgulalyan İlmek, şunları kaydetti:

"Şimdi de yüksek tepelerle çevrili ilçemizde Valimiz Gökmen Çiçek ve KAYTİD Başkanımız Serdar Sarıçam'ın desteği ile ilçemize yamaç paraşütünü kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili Sarıçam ve uzman pilot ekibi incelemelerini yapmaya başladı. Umarım İncesu da gökyüzüne bakarken yamaç paraşütlerini göreceğiz. Birçok noktada rüzgar ve alan denemesi yapılacak. Bunun yanında ATV ve at turları içinde çalışmalar başladı."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa İlmek Kayseri İncesu Pilot Turizm Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title