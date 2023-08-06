Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) Aile Pikniği Buluşması etkinliğine katıldı. Büyükkılıç etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ailemiz genişlemiş, büyümüş. Ne güzel bir birliktelik, ne güzel bir anlayış" dedi.

KİMDER tarafından bu sene 15'incisi düzenlenen Kayseri İmam Hatipliler Derneği Aile Pikniği Buluşması'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, il müdürleri, Kayseri İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hacı Ali Çakıcı, sivil toplum teşkilatları ve İmam Hatipliler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendilerini bir araya getiren, birliğin beraberliğin, dayanışmanın, tanışmanın en güzel örneğini sergilemeye vesile olan KİMDER Başkanı Çakıcı'ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Ailemiz genişlemiş, büyümüş. Ne güzel bir birliktelik, ne güzel bir anlayış" ifadesinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "İmam Hatip'te okumuş doktor kardeşiniz olarak şu anda Belediye Başkanlığı görevimizi ifa ediyoruz, bizim kültürümüzde dışlama olmadı, bizim kültürümüzde hiçbir zaman geldiği ya da okuduğu okula bakma anlayışı olmadı. Liyakat önemsenmek suretiyle herkesi bağrımıza basma kültürü oluştu. İmam Hatipli olmak elbette ki bu ülkenin değerlerine bağlı olmak, bu ülkenin bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına sahip çıkma anlayışı içerisinde olmak ayrıca bir güzellik ve zenginlik katmıştır" diyen Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Vali Gökmen Çiçek ise İmam Hatipli olmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle vefalı olmak olarak niteleyerek, "İmam Hatipli diğergamlık, fedakarlık, şahsiyetli bir duruş gerektirir. Ancak bana 'İmam Hatipli olmayı bir kelimeyle ifade edin' deseler İmam Hatipli olmak, İmam Hatipli ailesi olmak, sanırım 'dertli' olmak derim. Biz böyle biliyoruz, İmam Hatipliler dertlidir. Memleketin neresinde bir sıkıntı varsa acaba ben ne yapabilirim diye düşünenlerdir. Fedakardır. İşte o dertlilik ve fedakarlık da Kayseri'de işte kurucuları, işte öncüleri, Kayseri'de bu işe emek verenleri dağ taş, köy, tepe dere dolaştırdı. Tuğla taşıttırdı. Zorluklara karşı pes ettirtmedi. Büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler" diye konuştu.

Vali Çiçek, deprem bölgesinde de İmam Hatiplilerin büyük bir özveri gösterdiğini ve hatıralarını anlatarak başta İmam Hatipliler olmak üzere emeği olan herkese ve kuruluşa teşekkür etti. - KAYSERİ