Kayseri İli İçin Turizm Master Planı Hazırlıkları Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Valiliğin destekleriyle, üniversitelerin katkılarıyla hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yapılacak "Kayseri İli Turizm Master Planı" sunumu öncesinde şehrin turizm vizyonunu şekillendirecek son istişareler gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Üniversitesi koordinasyonunda, Kayseri Üniversitesi'nin bilimsel katkılarıyla hazırlanan sunum öncesinde, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, şehrin gelecekteki turizm atılımları, sürdürülebilir turizm politikaları ve tanıtım stratejileri ele alındı.

Turizm Master Planı ile Kayseri'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve gastronomi değerlerini ön plana çıkararak şehrin ulusal ve uluslararası turizmde bir cazibe merkezi haline getirmesi hedefleniyor.