Kayseri ile Afşin'i bağlayan kara yolu ulaşıma açıldı Güncel Haberler Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri - Afşin kara yolunu ulaşıma açtı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri - Afşin kara yolunu ulaşıma açtı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Kayseri - Afşin kara yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sarız - Afşin bölümünü ulaşıma açarak, sivil ve yardım malzemesi taşıyan araçların deprem bölgeye ulaşmaları sağlandı. Kara yolunun ulaşıma açılmasında 156 araç ve 328 personel görev aldı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tragger Kayseri Güncel Haberler

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