Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Kayseri İl Müftüsü Ayvaz, Diyanet Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kayseri İl Müftüsü Ayvaz, Diyanet Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Hacılar ilçesindeki Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı ve gençlerle vakit geçirdi. Ayvaz, merkezdeki etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Hacılar ilçesinde bulunan Diyanet Gençlik Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Ayvaz, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alarak, öğrencilerle vakit geçirdi.

Ayvaz, gençlik merkezinde birçok hizmetin verildiğini belirterek, "Gençlik merkezimizde üniversite okuyan ve mahallemizdeki gençlerimize yönelik konferanslar ve çalışmalar var. Bunun yanı sıra sanatsal etkinliklerimiz ve aktivitelerimiz var. Onlardan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorlar. Burada yapılanlar bizim için çok anlamlı." dedi.

Anlamlı güzel iş için merkezde bulunduklarını anlatan Ayvaz, "İyilik için buradayız. Gönüllü annelerimiz Hacılar Müftülüğümüze bağlı gençlik merkezimizin çevresinde bulunan okullarda okuyan öğrencilerimiz için bir yıldan beri öğle yemeği veriyorlar. Bizim için anlamlı olan bunu gönüllü annelerin yapmalarıdır. İlçe Müftülüğümüzün ve buradaki görev yapan Kur'an kursu yöneticilerimizin ve gençlik merkezi çalışanlarımızın yapmış olduğu hizmetler de bizi çok memnun etti. Ben kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Ayvaz, günün anısına hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
img

Karaborsa bilet soruşturmasından karar çıktı
img

Futbol sahası kan gölüne döndü
img

Marketlerdeki etiketler dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

G. I. Joe: Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe: Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.