Kayseri İl Müftüsü Ayvaz, Diyanet Gençlik Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Hacılar ilçesinde bulunan Diyanet Gençlik Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Ayvaz, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alarak, öğrencilerle vakit geçirdi.

Ayvaz, gençlik merkezinde birçok hizmetin verildiğini belirterek, "Gençlik merkezimizde üniversite okuyan ve mahallemizdeki gençlerimize yönelik konferanslar ve çalışmalar var. Bunun yanı sıra sanatsal etkinliklerimiz ve aktivitelerimiz var. Onlardan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorlar. Burada yapılanlar bizim için çok anlamlı." dedi.

Anlamlı güzel iş için merkezde bulunduklarını anlatan Ayvaz, "İyilik için buradayız. Gönüllü annelerimiz Hacılar Müftülüğümüze bağlı gençlik merkezimizin çevresinde bulunan okullarda okuyan öğrencilerimiz için bir yıldan beri öğle yemeği veriyorlar. Bizim için anlamlı olan bunu gönüllü annelerin yapmalarıdır. İlçe Müftülüğümüzün ve buradaki görev yapan Kur'an kursu yöneticilerimizin ve gençlik merkezi çalışanlarımızın yapmış olduğu hizmetler de bizi çok memnun etti. Ben kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Ayvaz, günün anısına hatıra fotoğraf çektirdi.