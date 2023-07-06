Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Haziran Ayı Çalışmaları
Güncel Haberler
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın haziran ayı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 125 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan 6 kişi tutuklandı. Ayrıca hırsızlık, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçlarda da 23 zanlı yakalandı ve işlem yapıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığının haziran ayı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin haziran ayı faaliyetlerinde, 1 kasten öldürme, 55 kasten yaralama olayında gözaltına alınan 125 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Hırsızlık suçlarından toplam 35 olayda, 23 zanlı yakalandı.
Terörle mücadele kapsamında FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine ilişkin operasyonlarda yakalanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu, kaçak kazı, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarda ise 41 zanlı gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 291 kişi de yakalandı.