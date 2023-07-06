Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Haziran Ayı Çalışmaları

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın haziran ayı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 125 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan 6 kişi tutuklandı. Ayrıca hırsızlık, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçlarda da 23 zanlı yakalandı ve işlem yapıldı.