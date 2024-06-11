Kayseri İl Emniyet Müdürü Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyetine (KGC) ziyarete bulundu. Aydın, cemiyet binasında KGC Başkanı Metin Kösedağ tarafından karşılandı. Aydın, Kayseri'de birlik ve beraberliğin olduğunu vurgulayarak, suç ve suçluya karşı yapılan mücadelenin artarak devam edeceğini belirtti. Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın'ı tebrik etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyetine (KGC) ziyarete bulundu.
Aydın, cemiyet binasında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından karşılandı.
Burada konuşan Aydın, Kayseri'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri'de birlik ve beraberliğin olduğu belirten Aydın, suç ve suçluya karşı yapılan mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi.
Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyetin başarılı çalışmalarından dolayı Aydın'ı tebrik etti.