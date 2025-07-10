Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde Yürüyüş Yolları Yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesindeki yürüyüş yollarını 1 milyon 870 bin liralık yatırımla yeniledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 153 türde yaklaşık 1600 hayvan bulunan hayvanat bahçesinde, ziyaretçilere konforlu bir gezi ortamı sunmak için çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hayvanat bahçesi içerisinde 6 bin 500 metrekarelik yürüyüş yolu yenilenirken, 1 milyon 870 bin liralık yatırımla 1100 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi geçen yıl 375 bin 951 ziyaretçiyi ağırlamıştı.