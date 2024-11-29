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Kayseri Hayvanat Bahçesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Kayseri Hayvanat Bahçesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarındaki hayvanat bahçesinde kış hazırlıklarını tamamlayarak, hayvanların sağlıklı bir kış geçirmesi için gerekli tedbirleri aldı. Veteriner hekim Furkan Güney, barınakların ısıtma sistemlerinin kontrol edildiğini ve hayvanlara özel beslenme takviyeleri yapıldığını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarındaki hayvanat bahçesinde kış hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 150 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde kış şartları için tüm tedbirler alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim Furkan Güney, kış ayları gelmeden hayvan barınaklarındaki ısıtma sistemlerinin teknik ekip tarafından kontrol edilerek, bakımının yapıldığını ifade etti.

Özellikle tropikal, sıcak iklim hayvanlarının bu konuda daha hassas olduğuna dikkati çeken Güney, "Bunları muhafaza ediyoruz. Ortamlarını ısıtarak optimal, hayvanların yaşam şartlarına en uygun sıcaklığa getirerek bu şekilde korumaya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesi sakinlerine vitamin ve mineral yönünden zengin yemlerin de sunulduğunu vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra hayvanlarımızın enerji yönünden zengin, vitamin mineral yönünden besleyici gıda takviyeleri, hayvanların kışı rahat ve hastalanmadan geçirebilmeleri için bağışıklığını güçlendirici desteklerimiz de oluyor. Bu şekilde hayvanlarımızın kış şartlarını en ferah şekilde, rahat ve sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Güney, barınak şartları, yemlerdeki değişiklikler ve hayvanlar için mevsimsel olarak ne gerekiyorsa gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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